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Antalya'da Asayiş Operasyonları: 184 Tutuklama

Antalya'da Asayiş Operasyonları: 184 Tutuklama
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Antalya'da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 184 kişi tutuklandı. Emniyet ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama ve hırsızlık gibi suçlarla ilgili 163 bin 814 kişiyi sorguladı, ayrıca çalıntı araçlar da ele geçirildi.

Antalya'da son 1 haftada asayiş olaylarına karışan ve polis ekipleri tarafından yakalanıp adli makamlara sevk edilen 184 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet etmek, cinsel suçlar ve hırsızlık suçları" başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları ile ilgili uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda; emniyet ekipleri tarafından 163 bin 814 şahıs sorgulandı, 454'ü aranan şahıs olmak üzere toplam bin 659 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 184 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 29 bin 2 otomobil ve motosiklet incelendi. Bu denetimlerde çalıntı, hacizli ya da yakalama kararı bulunan 15 araç ele geçirildi.

İl genelinde yapılan denetimlerde 747 geçici konaklama yeri ve 46 kiralık araç firması kontrol edilirken, denetimlerin sonucunda 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Operasyonlar kapsamında; 59 adet ateşli silah, bin 235 adet fişek ve tüfek kartuşu, 2 adet kesici alet, çeşitli döviz ve ziynet eşyaları ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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