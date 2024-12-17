Antalya'da Asayiş Denetimlerinde 2 Bin 179 Şahıs Yakalandı

Antalya'da polisin başta "kasten yaralama, yağma, kapkaç, dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarına yönelik olmak üzere gerçekleştirdiği asayiş denetimlerinde 179 bin 66 kişi sorgulanırken 975'i aranan şahıs olmak üzere 2 bin 179 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 203 şahıs tutuklandı.

Polis tarafından başta "kasten yaralama, yağma, kapkaç, dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarına yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda ayrıca 29 bin 394 otomobil/motosiklet incelenirken çalıntı/hacizli/yakalamalı 9 otomobil/motosiklet bulundu. 755 geçici konaklama yeri ile 50 kiralık araç firmasının da kontrol edildiği denetimlerde 1 işletmeye yaptırım kararı uygulandı. Yapılan çalışmalarda toplam 5 adet motosiklet, 49 adet ateşli silah, 412 adet fişek/tüfek kartuşu ve 9 adet kesici alet ele geçirildiği bildirildi. - ANTALYA