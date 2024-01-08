Antalya'da Asayiş Denetiminde 151 Zanlı Tutuklandı

Antalya'da, yapılan asayiş denetiminde gözaltına alınan bin 151 şahıstan, 151 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada içinde yaptıkları denetimlerde 349 bin 554 şahıs sorgulandı. Arama kaydı bulunan 736 şüpheli gözaltına alındı. 200 bin 357 arac, 12 bin 128 motosikletin incelendiği denetimde, aranması bulunan 4 araç ve 10 motosiklet yakalandı. 142 umuma açık ve alkollü mekan denetlenirken, 1 işyerine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı, 26 şahsa idari para cezası uygulandı.

Yapılan çalışmalarda; 32 adet tabanca, 17 adet tüfek, 11 adet kuru sıkı tabanca, 649 adet fişek, 4 adet kesici alet ile hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen yüksek miktarda nakit Türk Lirası, muhtelif miktarda çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Aralarında "kasten yaralama, cinsel suçlar, hırsızlık suçları, dolandırıcılık ve yağma" suçları başta olmak üzere asayiş olayları ve aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan bin 511 şahıstan, 151 zanlı tutuklandı. - ANTALYA