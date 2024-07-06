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Antalya'da Asansörden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Antalya'da dünyaca ünlü sahile inişin gerçekleştiği asansörde bir kişi düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Antalya'da üzerinden kimlik çıkmayan 60-65 yaşlarındaki bir adam, dünyaca ünlü sahile inişin gerçekleştiği yaklaşık 50 metre yükseklikteki asansörün bulunduğu kısımdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde yer alan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne inişin sağlandığı asansörde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, asansörden sahile inmek için sıra bekleyenler, bir kişinin aşağı düştüğünü görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 60-65'li yaşlardaki erkeğin, ölümüne ilişkin bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Olayın gerçekleştiği yerde de inceleme yapan ekipler, düşen kişinin asansöre biniş ve bekleme noktasında yaklaşık 1,5 metre yükseklikteki korkulukların bulunduğunu göz önüne alarak olayın intihar ihtimali olabileceği üzerinde durdu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurunu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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