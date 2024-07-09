Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Arkadaşı Tarafından Ölü Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir adam, dün akşam arkadaşıyla vakit geçirdikten sonra sabah saatlerinde aynı sandalyede ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da dün akşam saatlerinde arkadaşı ile vakit geçirmek için sandalyeye oturan adam, sabah saatlerinde aynı sandalyede arkadaşı tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde Akdeniz Bulvarı üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Cemil Çelik, kentsel dönüşüme giren evinin ardından kiralık ev aramaya ve 1 hafta önce çadırda yaşamaya başladı. Emekli olduktan sonra tır şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Çelik, dün akşam bir arkadaşı ile vakit geçirdikten sonra dışarıda sandalyesinde oturmaya devam etti. Sabah saatlerinde Çelik, arkadaşı tarafından oturduğu sandalyede hareketsiz şekilde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde, Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yakınlarına da haber verilmesinin ardından olay yerine Çelik'in oğlu geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çelik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title