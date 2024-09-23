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Antalya'da Arazöz Devrildi: 3 Orman İşçisi Yaralandı

Antalya'da Arazöz Devrildi: 3 Orman İşçisi Yaralandı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün devrilmesi sonucu 3 orman işçisi yaralandı. Kaza sırasında araç, virajı alamayarak yamaçtan devrildi. Yaralı işçiler hastaneye sevk edildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 orman işçisi yaralandı.

Kaza Karacaağaç Mahallesi Ballık mevkiinde 08.10 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emre A.'nın kullandığı Orman İşletme Müdürlüğüne ait 07 V 3942 plakalı A 120 kod numaralı yangın söndürme aracı virajı alamayıp yamaca devrildi. Kazada 3 orman işçisi yaralandı. İçinde şoför ve 2 işçinin bulunduğu arazözü gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini hattını aradı. Kaza yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımı ile işçileri bulundukları yerden aldı. Yaralı işçilerin 2'si Kumluca Devlet Hastanesine, diğer yaralı ise ilçede bulunan özel hastaneye sevk edildi.

Arazözün ilçeye bağlı Güzören Mahallesi Karaşar mevkiindeki Orman Yangınları İlk Müdahale Merkezinden Karacaören Mahallesi'ne gittiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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