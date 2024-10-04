Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Antalya'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da arazi anlaşmazlığı cinayetinde 5 gözaltı

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgasında cinayet zanlısı ve 4 şüpheli sıkı güvenlik önlemleriyle adliyeye getirildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı olaya ilişkin cinayet zanlısı ve olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün akşam Yeniköy Mahallesi'nde akraba 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan cinayet zanlısı Ali E. ile birlikte olaya karıştıkları belirlenen 4 akrabası gözaltına alındı.

Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, soruşturma kapsamında Ali E. ve yakınları A.E., H.Y.E., R.E. ile suça sürüklenen çocuk R.A.E.'yi sorgularının ardından sıkı güvenlik önlemi altında Manavgat Adliyesi'ne götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı

İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için saldırdı

 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var

MGK'da 5 kritik karar! Maddelerden birinde dünyaya çağrı var

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi

Bomba iddia: Bibi banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 4-5 Ekim İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? KPSS ortaöğretim sonuçları e-devlet öğrenme linki! KPSS sonuçlarına nereden bakılır? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Araban elektrik kesintisi listesi 4-5 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 2022 Ortaöğretim lise KPSS ne zaman, saat kaçta açıklanmıştı? İstanbul elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Bahçelievler, Bağcılar, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Lise KPSS sonucu ne zaman açıklanacak? KPSS saat kaçta açıklanır? KPSS saat kaçta açıklanıyor?
title