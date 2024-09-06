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Antalya'da Aranan Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

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Antalya'da, Azerbaycan adli makamlarınca ülkeye iadesi amaçlı hakkında tutuklama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı.

Antalya'da, Azerbaycan adli makamlarınca ülkeye iadesi amaçlı hakkında tutuklama kararı bulunan ve aynı zamanda kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı.

İnterpol tarafından "Suç Örgütü Üyeliği ve Sahtecilik" suçları ile Azerbaycan adli makamlarınca ülkeye iadesi amaçlı hakkında tutuklama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan E. H. isimli yabancı uyruklu şahıs, düzenlenen operasyonla kaldığı evde yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin operasyonuna Özel Harekat Polisi ekipleri de destek verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Azerbaycan antalya

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