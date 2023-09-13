Antalya'da Aranan Suriyeli Cinayet Zanlısı Yakalandı
Antalya'da Suriye uyruklu bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan İ.E., Edirne'de jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.
ANTALYA'da, Suriye uyruklu kişiyi kasten öldürdüğü gerekçesi ile aranan aynı ülke vatandaşı İ.E. (27), jandarma tarafından Edirne'de yakalandı. İ.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında yaptığı kimlik sorgulaması sırasında Antalya'da 27 Temmuz 2023 tarihinde Suriye uyruklu kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle Antalya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan arandığı tespit edilen aynı ülke vatandaşı İ.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E., savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.