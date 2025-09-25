Haberler

Antalya'da Aranan Şüpheliler Yakalandı, İki Kişi Tutuklandı

Antalya'da Aranan Şüpheliler Yakalandı, İki Kişi Tutuklandı
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Gazipaşa'da yol kontrol noktasında dur ihtarına uymadan kaçan bir aracı yakaladı. Araçta bulunan 3 şüpheliden 2'si mahkemece tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir araç kısa sürede yakalandı. Araçta aranması olan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma Asayiş Timleri ve JASAT'ın (Jandarma Dedektifleri) ortak çalışmasıyla durdurulan araçta yapılan kimlik kontrollerinde, 3 kişinin arandığı belirlendi. İ.B. isimli şahsın 26 yıl 2 ay 17 gün, Ö.A.B.'nin 1 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, O.G.'nin ise basit yaralama suçundan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerden İ.B. ve Ö.A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, O.G.'nin ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
