Antalya'da aranan suçlu ormanda yakalandı

Antalya'da 9 ayrı suçtan aranan, 30 suç kaydı ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, orman içinde kaldığı prefabrik evde jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 suç kaydı olan ve 9 ayrı suçtan aranan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis Cezası bulunan A.P'nin Döşemealtı ilçesinde orman içinde prefabrik bir evde kaldığını tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenleyen ekipler, A. P'yi yakalayarak gözaltına aldı. - ANTALYA