Antalya'da aranan 7 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 7 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan R.Y., A.Ö., A.D., U.P., D.Y. ile Ö.K. ve E.A. yakalandı. 7 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA