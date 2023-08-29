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Antalya'da aranan 7 şüpheli tutuklandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde, çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 7 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 7 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan R.Y., A.Ö., A.D., U.P., D.Y. ile Ö.K. ve E.A. yakalandı. 7 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Antalya Kepez Suç 3. Sayfa Haberler

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