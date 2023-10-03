Antalya'da Aranan 6 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları koordinesinde, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, haklarında aranma kaydı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası bulunan Ö.T, 35 yıl hapis cezası bulunan T.T, 18 yıl hapis cezaları bulunan H.S.Ö ve Ş.D. ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.Ü. ile T.A. yaklanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.