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Antalya'da aranan 53 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Antalya'da aranan 53 şahıs yakalandı

Antalya'da haklarında yakalama emri bulunan 53 şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya'da haklarında yakalama emri bulunan 53 şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran günü Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş ve diğer suçlar sebebiyle haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyona 42 ekip ve 106 personel katıldı. Aralarında kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti/bulundurma/kullanma, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, hakaret, tehdit suçlarından arananların yanı sıra 10 ile 20 yıl arası hapis cezası bulunan 2 kişi, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 1 kişi ve 2 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 4 kişinin de yer aldığı toplam 53 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

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