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Antalya'da aranan 44 firari yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da merkez ve dış ilçelerde "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" şahıslara yönelik, 45 ekip ve 107 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

Antalya'da merkez ve dış ilçelerde "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" şahıslara yönelik, 45 ekip ve 107 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

Aralarında "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yağma, 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu Madde Ticareti/Bulundurma/Kullanma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma, Cinsel Saldırı, Tehdit/Hakaret" suçlarından arananların bulunduğu 10 ile 20 yıl arası 1, 5 ile 10 yıl arası 3, 2 ile 5 yıl arası 12, 2 yıl altı 9 hapis cezası olmak üzere toplam 44 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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