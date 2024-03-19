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Antalya'da aranan 218 şüpheli tutuklandı

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Antalya'da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 218 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 218 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimleri, 'Kasten öldürme, kasten yaralama, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, insan ticareti, fuhşa teşvik aracılık ve yer temini, tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılık" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, kumar ve yasa sdşı bahis uygulaması, geçici konaklama tesisleri ile araç kiralama firmaları uygulaması ve aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. 282 bin 100 kişinin sorgulaması yapıldı. 765'i aranan şahıs olmak üzere 2 bin 365 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen şüphelilerinden 218'i tutuklandı.

Ayrıca 176 bin 800 araç, 10 bin 700 motosiklet incelendi, çalıntı 6 otomobil, 13 motosiklet ve 8 bisiklet yakalandı.

Çalışmada 153 iş yeri denetlendi, "kumar" suçundan 17 şahıs ile "Kayıtsız Günübirlik Faaliyet Yürüttüğü " tespit edilen 1 işletmeye idari para cezası uygulandı. Aramalarda; 28 adet tabanca, 2 adet tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 360 adet fişek ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Güvenlik Suç 3.Sayfa Haberler

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