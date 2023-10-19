Antalya'da aranan 181 kişi yakalandı

ANTALYA (İHA) – Manavgat ilçesinde yapılan çalışmalarda, aranan 181 kişi yakandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 15.09.2023-15.10.2023 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarında, 13 yıl hapis cezası ile aranan Ö.Y, 13 yıl hapis cezası ile aranan H.A, 11 yıl hapis cezası ile aranan N.N, 11 yıl hapis cezası ile aranan E.A, 10 yıl hapis cezası ile aranan A.E isimli şahıslar ile birlikte 10 yıl altı hapis cezası ile aranan (78) kişi ve ifadesinin alınmasına yönelik (98) kişi olmak üzere toplam (181) aranan şahıs yakalandı. - ANTALYA