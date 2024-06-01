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Antalya'da Aranan 164 Kişi Yakalandı

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Antalya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, birçok suçtan aranan 164 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Antalya'da birçok suçtan aranması bulunan 164 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda aramalarında bir çok suçtan aranan 10 ila 20 yıl arası 3, 5 ila 10 yıl arası 9, 2 ila 5 yıl arası 26, 2 yıl altı 28 ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 66 şahısla birlikte toplam 164 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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