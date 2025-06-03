Antalya'da Aracının Yanında Yatan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Aracının Yanında Yatan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Muratpaşa ilçesinde bir kişi, aracının yanında uzanırken hayatını kaybetti. Komşuları, ilk başta aracını tamir ettiğini düşünse de, 112 Acil Sağlık ekiplerinin geldiğinde kişinin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olay yerine gelen polis ve otopsi ekibi, incelemelerde bulundu.

Antalya'da evine yakın noktada aracın yanında uzanır vaziyette olup çevredekilerin ilk başta aracı tamir ettiği düşünülen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Yiğitler Caddesi ile 1230 sokak kesişiminde saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, evine yakın bir noktada komşuları Şükrü Çetin'i (46) 07 GMY 25 plakalı aracının yanında uzanır vaziyette olduğunu gördüğü. İlk başta aracını tamir ettiğini düşünen vatandaşlar uzun süre hareket etmemesi üzerine Çetin'i kontrol ettiklerinde tepki vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

"Canımın içi, ben ölseydim sen ölene kadar"

İhbar üzerine verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis merkezi, Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri araç üzerinde parmak izi çalışması yaparken, haberi duyup gelen Çetin'in ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Çetin'in cansız bedenini gören bir yakını "Canımın içi, ben ölseydim sen ölene kadar" diyerek gözyaşı döktü. Çetin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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