Antalya'da Araç Yangını: Kontrol Amacıyla Denenen Otomobil Alev Aldı

Antalya'da motor arızası nedeniyle kontrol etmek için teslim aldıkları müşteriye ait araç, marşa basılınca bir anda yanmaya başladı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomapaşa Caddesi 2220 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motor arızası nedeniyle müşteriden teslim aldıkları park halindeki otomobile binen Ali Fırat, aracı çalıştırdığı anda motor kısmından dumanların çıktığını gördü. Hemen araçtan inen ve kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isteyen Fırat'ın ve vatandaşların çabaları yetersiz olunca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, depodaki yakıt kaçağı nedeniyle aracı alevler sardı. İtfaiye ekiplerinin köpüklü suyla müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ycpılan soğutma çalışmasının ardından büyük çapta maddi hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Marşa basmasıyla dumanların çıkması bir oldu

Aracın sabahları çalışmama problemi nedeniyle tamir amacıyla kendilerine geldiğini belirten Ali Fırat, son kez kontrol etmek amacıyla marşa bastıklarında otomobilin yanmaya başladığını belirterek, "Bize sabahları benzinde geç çalışma şikayeti ile gelmişti. Hiç çalışmıyordu daha doğrusu, biz benzinle biraz çalıştırdık. Müşterinin de bilgisi dahilinde aracı teslim etmek için sabah buraya getirdik. Son bir kez denemek için marşa bastığımızda aracın ön kısmından dumanlar gelmeye başladı. Kendi müdahalemizle söndüremedik, itfaiyeyi çağırdık. Aracın durumunu görüyorsunuz, bizden kaynaklı bir sorun olduğunu düşünmüyorum, araçtan kaynaklı bir sorun. Daha önce motor yakmışlar, tesisatı falan da yapılmış. Bizde kaldı kabahat, biz denemek için getirdik buraya, yapacak bir şey yok" dedi. - ANTALYA