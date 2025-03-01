Antalya'da Araç Takası İçin Ayrıldığı Ev, Soyuldu

Antalya'nın Serik ilc¸esinde araç takası için ailesiyle başka bir ilçeye giden adam, geri döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Evindeki çok sayıda es¸yalarının çalındığını gören adam, polise şikayetçi olurken, "Koms¸um beni arayıp "sen ev mi tas¸ıyorsun" deyince polise durumu bildirdim. En az 25 bin liralık zararım var" dedi.

Serik'te yaşayan Turgay Paltaogˆlu, arac¸ takası yapmak ic¸in evden ayrıldıktan sonra evinin soyuldugˆu haberini aldı. Evine geldigˆinde ise kapısının kırık oldugˆunu ve evin tamamen bos¸aldıgˆını go"ru"nce durumu polis ekiplerine haber verdi. Kendisi de bir yandan evini soyan kis¸iye ulas¸maya c¸alıs¸tı. Arac¸ plakasından o"gˆrendigˆi s¸ahsı aradı ama iddiaya göre engellendi. Daha sonra babasına ve akrabalarına ulas¸tı. Tu"m c¸abaları sonuc¸suz kalınca hırsıza sosyal medyadan etiket yaparak es¸yaları geri almaya c¸alıs¸sa da bir sonuç alamadı. Olay sonrası polis ekipleri ilgili incelemede bulunarak, hırsızlık şüphelisinin yakalanması ic¸in c¸alıs¸ma bas¸lattı.

Komşuları taşındığımı sanmışlar

Turgay Paltaogˆlu, "Ailemle beraber evden ayrıldıktan sonra arac¸ takası yapmak ic¸in Korkuteli'ne gittim. Aracım arıza yaptıgˆım ic¸in orada kaldım. Koms¸um beni aradı, "sen ev mi tas¸ıyorsun. Birileri senin evinden es¸ya tas¸ıyor" diye. Ben tas¸ınmadıgˆımı so"yledim ve hemen 112'yi arayıp evimde hırsızlık olayı oldugˆunu bildirdim. Daha sonra o"zel taksi tutarak evime geldim. Kapımın kırık oldugˆunu evimden es¸yalarımın c¸alındıgˆını go"rdu"m ve s¸ikayetc¸i oldum. En az 25 bin liralık zararım var. Halıları, perdeleri kızımın yatagˆını battaniyeleri, mutfak es¸yalarını tamamını go"tu"rmu"s¸ler. Otomobilin plakası sorgulattım ve s¸ahsı o"rendim ve telefonla aradım. Daha sonra beni engelledi. S¸as¸kın bir haldeyim" diye konus¸tu. - ANTALYA