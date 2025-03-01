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Antalya'da Araç Takası İçin Ayrıldığı Ev, Soyuldu

Antalya'da Araç Takası İçin Ayrıldığı Ev, Soyuldu
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Antalya'nın Serik ilçesinde araç takası için başka bir ilçeye giden Turgay Paltaoğlu, geri döndüğünde evinin soyulduğunu fark etti. Komşusunun ihbarı üzerine durumu polise bildiren Paltaoğlu, zararın en az 25 bin lira olduğunu belirtti. Hırsızlığı araştıran polis ekipleri çalışmalara başladı.

Antalya'nın Serik ilc¸esinde araç takası için ailesiyle başka bir ilçeye giden adam, geri döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Evindeki çok sayıda es¸yalarının çalındığını gören adam, polise şikayetçi olurken, "Koms¸um beni arayıp "sen ev mi tas¸ıyorsun" deyince polise durumu bildirdim. En az 25 bin liralık zararım var" dedi.

Serik'te yaşayan Turgay Paltaogˆlu, arac¸ takası yapmak ic¸in evden ayrıldıktan sonra evinin soyuldugˆu haberini aldı. Evine geldigˆinde ise kapısının kırık oldugˆunu ve evin tamamen bos¸aldıgˆını go"ru"nce durumu polis ekiplerine haber verdi. Kendisi de bir yandan evini soyan kis¸iye ulas¸maya c¸alıs¸tı. Arac¸ plakasından o"gˆrendigˆi s¸ahsı aradı ama iddiaya göre engellendi. Daha sonra babasına ve akrabalarına ulas¸tı. Tu"m c¸abaları sonuc¸suz kalınca hırsıza sosyal medyadan etiket yaparak es¸yaları geri almaya c¸alıs¸sa da bir sonuç alamadı. Olay sonrası polis ekipleri ilgili incelemede bulunarak, hırsızlık şüphelisinin yakalanması ic¸in c¸alıs¸ma bas¸lattı.

Komşuları taşındığımı sanmışlar

Turgay Paltaogˆlu, "Ailemle beraber evden ayrıldıktan sonra arac¸ takası yapmak ic¸in Korkuteli'ne gittim. Aracım arıza yaptıgˆım ic¸in orada kaldım. Koms¸um beni aradı, "sen ev mi tas¸ıyorsun. Birileri senin evinden es¸ya tas¸ıyor" diye. Ben tas¸ınmadıgˆımı so"yledim ve hemen 112'yi arayıp evimde hırsızlık olayı oldugˆunu bildirdim. Daha sonra o"zel taksi tutarak evime geldim. Kapımın kırık oldugˆunu evimden es¸yalarımın c¸alındıgˆını go"rdu"m ve s¸ikayetc¸i oldum. En az 25 bin liralık zararım var. Halıları, perdeleri kızımın yatagˆını battaniyeleri, mutfak es¸yalarını tamamını go"tu"rmu"s¸ler. Otomobilin plakası sorgulattım ve s¸ahsı o"rendim ve telefonla aradım. Daha sonra beni engelledi. S¸as¸kın bir haldeyim" diye konus¸tu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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