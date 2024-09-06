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Antalya'da araç su kanalına uçtu, sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı

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Antalya'da bir araç, virajı alamayarak su dolu kanala uçtu. Araçta bulunan bir kişi son anda araçtan atlayarak kurtulurken, sürücü ise vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Virajı geniş alınca aracıyla birlikte su kanalına uçtu

Araçta bulunan 1 kişi son anda araçtan atladı, sürücüyü vatandaşlar kurtardı

ANTALYA - Antalya'da ara sokaktan çıkarak dönmek isteyen araç su dolu kanala uçtu. Araçta bulunan iki kişiden birisi son anda araçtan atlarken, sürücü ise vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Olay saat 13.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak üzerinde meydana geldi. Lavanta sokak üzerinden geldiği sırada dönüş yapan 34 GEJ 259 plakalı Opel marka araç, sokak üzerinde seyreden plakası alınamayan başka bir araca çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti, ardından su dolu kanala uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı ile kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü vatandaşlarında yardımıyla sudan çıkarıldı

Direksiyonda yolcu olarak bulunan Yunus Emre Turhal, son anda otomobilden kendini attı. Araç sürücüsü İsa Özyalçın otomobil suya batmadan önce vatandaşlarında yardımıyla çıkmayı başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen araç sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya şahin olan vatandaşlardan Ömer Tekmenürel, "Dönüşte tekerleği kaymış, sonra kanala uçup buraya kadar sürüklendi. İlk başta önü batmıştı, sonradan bu hale geldi. Birisi direk karşıya atlamıştı, diğerini de biz çıkardık" dedi.

"Dönmek isterken kanala uçtuk"

Olay sırasında kanala uçan araçta bulunan ve kendisini son anda otomobilden atan Yunus Emre Turhal ise, kaza anını "Tali yola yanlışlıkla girdik. İlerden dönüp Lara istikametine gidecektik. Önümüzde bir tane panelvan araç durdu. Bizde biraz geniş dönmek istedik. Ön teker boşluğa düşünce kanala uçtuk. İki kişiydik, arkadaşım yaralandı ambulansla hastaneye götürüldü. O panikle suyun içine girdi. Araba dengede durduktan sonra ben çıktım. Karşıya atlayıp köprüden dolaşarak tekrar geldim" sözleriyle anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Antalya 3-sayfa Güncel Polis Sudan

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