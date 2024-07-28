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Antalya'da Apartmanın İkinci Katında Patlayan Klima Motoru Paniğe Neden Oldu

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanın ikinci katında bulunan klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın büyük panik yarattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Antalya'da bir apartmanın ikinci katında patlayan klima motoru büyük paniğe neden oldu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 179. Sokak'ta bir sitede meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan klima dış ünitesinin motoru büyük bir gürültüyle patladı. Apartmandaki doğal gaz borusunun da alev almasıyla bir anda büyüyen yangın nedeniyle bina sakinleri büyük panik yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve doğal gaz firması yetkilileri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler, ilk olarak apartmana ait doğal gaz hattını kapattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

"Bütün bina havaya uçabilirdi"

Yaşanan panik anlarını anlatan apartman sakinlerinden Müge Zireker, sitenin havuzunda otururken iki kez peş peşe patlama sesi duyduklarını belirterek, "Patlama sesinin ardından ikinci katta oturan arkadaşımızın yardım çığlıklarını duyduk. Ne olduğunu anlayamadık önce, sonra ilk olarak klima motorunun patladığını, ardından doğalgazın borusunun alev aldığını öğrendik. Bayağı bir panik yaşadık. Herkes dışarı çıksın diye bağırdım. Bütün bina da havaya uçabilirdi" dedi.

"Binaya girmeye korkuyoruz"

Peş peşe yaşanan patlamalar nedeniyle çok korktuklarını belirten Zireker, "Allah beterinden korusun. Klimalara yüklenildikçe oluyor sanırım bütün bunlar. Üç kere üst üste patladı. Gaz falan kesildi hemen, hala korkuyoruz binaya giremiyoruz. Enerya'dan yetkililer de şu an için binaya girmememizi söyledi" ifadelerini kullandı.

Bir başka apartman sakini Meltem Güzelbayır ise, "Biz havuzdaydık, bir patlama sesi geldi. Camlar kırıldı, bir ateş gördük. Galiba klimanın motoru patlamış. Doğal olarak da evin her yerini etkiledi. Kimsa yaralanmadı ama korktuk" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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