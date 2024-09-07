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Antalya'da Apartmanın Çatı Katından Çıkan Dumanlar Paniğe Neden Oldu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatı katından yükselen dumanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ancak dumanların mangaldan kaynaklandığı anlaşıldı.

Antalya'da 7 katlı bir apartmanın çatı katından çıkan dumanlar itfaiyeyi hareket geçirdi. İki istasyondan 7 itfaiye aracı olay yerine sevk edildi, ancak dumanların mangaldan kaynaklandığı anlaşıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki 7 katlı bir apartmanın çatı katından dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangın ihtimaline karşı iki farklı itfaiye istasyonundan toplam 7 itfaiye aracı bölgeye gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, apartmanın çatı katında dumanların kaynağını araştırdı. Yapılan incelemeler sonucunda dumanların, çatı katında yakılan mangaldan çıktığı anlaşıldı. Olay, çevredeki vatandaşlarda merak uyandırdı. Kısa süre sonra ekipler normale dönerek olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muratpaşa 3-sayfa antalya İtfaiye Güncel Yaşam Olay

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