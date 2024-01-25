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Antalya'da Apartmanın Bodrum Katındaki Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı

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Antalya'da bir apartmanın bodrum katındaki oto tamirhanesinin deposunda çıkan yangın, apartman sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek soğutma çalışması yaptı.

Antalya'da 4 katlı apartmanın bodrum katındaki oto tamirhanesinin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Apartman sakinlerinin kovalardaki sular ve su şişeleri ile söndürmeye çalıştığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 257. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan oto tamirhanesinin deposunda çıktı. Alınan bilgiye göre, bodrum kattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar apartman sakinleri, ellerine aldıkları kovalarla ve su şişeleri ile yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa surede söndürerek, soğutma çalışmasının ardından duman tahliyesi gerçekleştirdi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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