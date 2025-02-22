Antalya'da Apartmanda Yangın Panik Yarattı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan 2 katlı bir binanın apartman boşluğunda çıkan yangın endişeye neden oldu.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Beşkonaklılar Mahallesi 4418 Sokak üzerinde bulunan binanın apartman boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Apartmanda oturanlar, kapılarının önünde yükselen alevleri fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken apartmanda mahsur kalan bir kişinin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İtfaiye ekipleri, yangın merdiveni yardımıyla yabancı uyruklu bir kadını binadan tahliye etti.

Yaklaşık 45 dakika süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin çatıya sıçrayarak burada bulunan eşyalara da zarar verdiği öğrenildi. Soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerine devam ediyor.

Yangın sırasında apartman sakinleri ve çevredekiler büyük panik yaşarken, tahliye edilen yabancı uyruklu kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA