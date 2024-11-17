Antalya'da Apartmanda Gece Yangını: Sakinler Panik İçinde

Gece saatlerinde çıkan yangın apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

ANTALYA - Antalya'da bir ikamette çıkan yangın apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Kızıltoprak Mahallesi 960 sokak üzerinde gece saatlerinde bir ikamette çıkan yangın apartman ve mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ev kullanılamaz hale geldi

Yangın nedeniyle apartmanda oturan diğer ikamet sahipleri ve çevre apartmanlardaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bazı apartman sakinlerinin yangın deneniyle evlerinden pijamaları ile sokağa çıktığı görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerle kaplı ikametteki yangına müdahale ederken, vatandaşlar ekiplerin söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangını gelen telefon ile öğrendi

Öte yandan ikamette kaldığı yalnız kaldığı ve isminin Mikail olduğu öğrenilen gencin yangın anında evde olmadığı öğrenildi. Gencin akşam saatlerinde, aynı apartmanda karşı dairede yaşayan dayısının yanına gittiği ve akrabası ile bilgisayar oyunu oynadığı, evinin yandığını ise arkadaşından gelen telefon ile öğrendiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.