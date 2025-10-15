Antalya'da apartman yangınında 5 çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında bitişikteki apartmanda mahsur kalan 5 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, bugün öğlen saatlerinde Serik ilçesinin Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan, yabancı uyruklu bir ailenin oturduğu apartmanın en üst katında meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında ekipler, bitişikte bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında 5 çocuğun dumandan dolayı aşağı inemediğini fark etti. Çocukları ilk olarak balkona yönlendiren ekipler, dumanın dağılmasıyla birlikte çocukları güvenli şekilde binadan tahliye etti.

"Bizi görünce kucakladılar, çok duygulandık"

Çocukları kurtaran itfaiye eri İbrahim Timur, o anları şöyle anlattı: "Çocuklar kapalı alanda bulunuyorlardı. Balkona çıkarak dumanın olmadığı bölgede beklediler. Biz de onları sağlıklı bir şekilde tahliye edip, ailelerine teslim ettik. Olay anında korkmuşlardı. Yan balkondan onları fark ettik, korkmamalarını söyledik. Eve güvenli bölgeden giriş yaparak çocukları aldık. Bizi görünce kucakladılar, çok mutlu oldular. Sağ salim tahliye ettiğimiz için biz de çok mutluyuz."

Tahliye edilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ailelerin büyük sevinç yaşadığı görüldü. Yangında şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, daire tamamen yanarak maddi hasar oluşturdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA