Antalya'da Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu

Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 823 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 2'inci katında çıktı. Dairenin bir odasında başlayan yangını fark eden ev sahibi, hemen kendisini dışarı attı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak endişeyle yangını izledi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANTALYA