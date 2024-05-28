Antalya'da Apartman Yangını

Antalya'da 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi 1342 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın 4. katında Mustafa Balcı ait olan dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören apartman sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA