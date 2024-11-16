Antalya'da Aniden Bastıran Yağmur Vatandaşları Zor Durumda Bıraktı
Antalya'da akşam saatlerinde aniden etkili olan yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası başlayan yağmur, yollarda su birikintilerine yol açtı ve sürücüler ile yayalara zor anlar yaşattı.
Antalya'da vatandaşlar akşam saatlerinde aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu için yaptığı uyarıların ardından Antalya'da beklenen yağmur akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Saat 18.00'de başlayan yağış, aralıklarla devam etti. Yağmur nedeniyle yollarda kısa süreli su birikintileri oluştu. Vatandaşlar aniden bastıran yağmur karşısında hazırlıksız yakalanırken, birçok kişi korunacak alanlar aradı. Özellikle yağışın yoğunlaştığı saatlerde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Alanya'da da aniden bastırdı
Alanya ilçesinde de akşam saatlerinde aniden başlayan yağış, dışarıda bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış, sürücülere de trafikte sıkıntılı anlar yaşattı. - ANTALYA