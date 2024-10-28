Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Cezai İşlem

Antalya'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Cezai İşlem
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Manavgat'ta yeni doğmuş bir bebeği taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücüye, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından para cezası verildi ve adli işlem başlatıldı. Olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

Antalya'da yeni doğmuş bir bebeği taşıyan ambulansa bir aracın ısrarla yol vermediği görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, para cezası uyguladığı sürücü hakkında adli işlem başlattı.

Olay, Manavgat ilçesinde 28 Ekim gecesi saat 03.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erken dünyaya gelen bebeğin hastanede yenidoğan ünitesi olmadığı için Antalya'da bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Bebeğin sevki için gelen özel donanımlı ambulanstaki görevliler, D-400 karayolunda yol vermeyen sürücü sebebiyle zor anlar yaşadı. Tepe lambaları açık vaziyetteki ambulansın geçişine otomobil sürücüsü tüm uyarılara rağmen izin vermedi. Yaşananlar ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde ambulansta görevli sağlık çalışanı, Manavgat'taki hastanede yeni doğan ünitesinin bulunmaması sebebiyle bebeğin Antalya'daki başka bir hastaneye sevki için yola çıktıklarını belirtti.

Emniyet açıklama yaptı

Görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından olay büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından Antalya İl Emniylet Müdürlüğü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulandığı, ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye atma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, kamu güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışların affedilmeyeceğini vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Medya Manavgat Güvenlik 3-sayfa antalya trafik Sağlık Hukuk Medya

Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu, ağzındaki baklayı çıkardı

 Sonuçlar bir hayli düşündürücü! İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

 Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti

Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti
Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Ameliyatı yapan kişi ne doktor ne de hemşireymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Kaplan kimdir, sağlık durumu ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hasan Arat'ın şöförü ne yaptı? Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Günler kimdir? Sezgin Günler gözaltına alındı mı? Kaşarlaşmış ne demek? Kaşarlanmak anlamı ne? 30 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Kova, Balık burcu yorumu! 30 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 29 Ekim otobüsler ücretsiz mi İETT? 29 Ekim metrolar ücretsiz mi? 29 Ekim metrobüs bedava mı? Muslera Galatasaray'dan ayrıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.