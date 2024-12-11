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Antalya'da Alzheimer Hastasına Bakıcılık Yapan Kadın Ölü Bulundu

Antalya'da Alzheimer Hastasına Bakıcılık Yapan Kadın Ölü Bulundu
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Alzheimer hastasına bakıcılık yapan 56 yaşındaki Hatıra Ümit, evinde hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede normal ölüm raporu verildi, kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Antalya'da bakıcılığını yaptığı Alzeimer hastası kişinin ikametinde kalan kadın ölü olarak bulundu.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzeimer hastası bir kişiye bakıcılık yapan ve aynı adreste kalan Hatıra Ümit (56) sabah saatlerinde banyoda hareketsiz halde bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Ümit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adrese polis ekipleri sevk edilirken Adli Tabip yaptığı inceleme üzerine Hatıra Ümit'in ölümüne 'normal ölüm' raporu verdi. Ümit'in kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği değerlendiriliyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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