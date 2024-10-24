Antalya'da Almanya Vatandaşı Turist Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Antalya'da bir otelde konaklayan ve plajda rahatsızlanan 60 yaşındaki Almanya vatandaşı hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Manavgat ilçesine tatil için gelen ve Sorgun Mahallesi Titreyengöl Mevkiinde bulunan 4 yıldızlı bir otelde konaklayan Almanya uyruklu Juergen Leıpold (60) otelin plajdayken rahatsızlandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülmek üzere ambulansa alınan Alman turist yaşamını yitirdi. Kalp rahatsızlığı olduğu ve kalp ilaçları kullandığı bildirilen Juergen Leıpold'un cansız bedeni Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. - ANTALYA