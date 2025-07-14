Antalya'da Alkollü Sürücüyle Minibüs Kazası: Yaralı Yok

Antalya'da Alkollü Sürücüyle Minibüs Kazası: Yaralı Yok
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Antalya'da bir servis minibüsü, alkollü sürücünün kontrolündeki otomobille çarpışarak yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün 2.11 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Antalya'da otomobille çarpışan servis minibüsü orta refüje çarparak yan yattı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken minibüs sürücüsü 2.11 promil alkollü çıktı.

Kaza, dün gece saatlerinde Konuksever Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden Gökhan T.'nin kullandığı 07 BMN 901 plakalı servis minibüsü, İslam A. idaresinde ki 34 HUR 105 plakalı Audi marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, orta refüje çarptıktan sonra yan yatarak sürüklendi. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yan yatan araçtan yara almadan çıktılar

Yan yatan minibüsteki sürücü ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan sürücü ve beraberindekiler ayakta tedavi edildi. Devrilen minibüs nedeniyle cadde üzerindeki trafik uzun süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Yan yatan servis minibüsünün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Yapılan kontrollerde minibüs sürücüsü Gökhan T.'nin 2.11 promil alkollü olduğu tespit edilirken sürücü belgesine el konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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