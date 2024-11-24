Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı

Antalya'da Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü araç kullanmaktan daha önce ceza alarak ehliyeti 6 ay süreyle el konulan sürücü, denetimlerde yakalandı. Yapılan kontrolde 1.54 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, bir dizi ceza kesildi ve ehliyeti 2 yıl 2 ay süreyle geri alındı.

Antalya'da daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay el konulan sürücüsü denetime takıldı. Trafik ekiplerinin kontrolünde ehliyetsiz ve 1.54 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye ceza yağdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Emek Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan trafik uygulamasında durdurulan 07 BRE 739 plakalı araç sürücüsünün daha önceden alkollü araç kullanırken yakalandığı için sürücü belgesine 6 ay el konulduğu belirlendi. Araç sürücüsü Tayfun S.'nin yapılan ölçümde 1.54 promil alkollü olduğu, ayrıca aracın arka plakasının olmadığı ve abartı egzoz taktığı belirlendi.

Sürücüye ceza yağdı

Araç sürücüsüne ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 8 bin 75 TL, arka plaka takmamaktan 2 bin 648 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, abartılı egzozdan 6 bin 439 TL ceza kesilirken, araç sahibine ise 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 43 bin 115 TL para cezası uygulandı. Ayrıca araç sürücüsünün ehliyetine ikinci alkollü araç kullanmaktan 2 yıl, 100 ceza puanını aşmaktan ise 2 ay olmak üzere 2 yıl 2 ay el konuldu. Araç ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada 2 kritik başlık var

 Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli

Kar yağışı şehri resmen hapsetti! 4 ile giden yolların tamamı kapandı

 Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

Uydu görüntüleri 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisini ortaya çıkardı
Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki 'Dersim' ifadesini değiştirdi

Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu koltuğa oturur oturmaz düğmeye bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir? Öğretmenler Günü mesajı (Kısa-Anlamlı) 2024
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.