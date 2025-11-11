Haberler

Antalya'da Alkollü Sürücü Kazaya Karıştı, Araç Sahibi Vefat Edince Bağlandı

Antalya'da Alkollü Sürücü Kazaya Karıştı, Araç Sahibi Vefat Edince Bağlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, alkollü sürücü başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpan aracın sahibi vefat ettiği için aracın bağlanması gerektiği belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bir otomobil önündeki otomobile arkadan çarptı. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Celil Ö.'nün kullandığı 07 BSS 538 plakalı FIAT marka otomobile aynı istikamette seyir halindeki Hüseyin A.'nın kullandığı 07 ASC 227 plakalı marka otomobil arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin A.'nın 1.61 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 9 bin 268 TL para cezası uygulandı. Diğer araç sahibinin bir süre önce hayatını kaybettiği, vefatının ardından aracın varisler tarafından üzerlerine alınmadığı için bağlandı.

Araç sürücüsü şaşkına döndü

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü aracına binerek iş yerine gitmeye hazırlandığı sırada trafik ekipleri sürücü ve aracın eksiğinin bulunup bulunmadığını kontrol etti. Yapılan kontrollerde araç sahibinin bir süre önce hayatını kaybettiği ve aracın vasileri tarafından üzerlerine alınmadığı tespit edildi. Araç sürücüsü otomobilin yediemin otoparkına çekileceğini öğrenince şaşkına döndü. Araç sürücüsü Celil Ö.'ye konu hakkında bilgi veren trafik polisi, kazaya karışan otomobilin sahibinin ölmüş olduğunu, sahibi ölen aracın en geç 1 ay içerisinde veraset ilamı ile birlikte varislerden birisinin üzerine alması gerektiğini, kazaya karışan otomobil için bu sürenin geçmiş olduğunu ve bu nedenle bağlandığını söyledi. Aracın üzerlerine alınması gerektiğini bilmediğini söyleyen Celil Ö., trafik polisinin kararına saygı duyduğunu belirttikten sonra araçtaki özel eşyalarını alarak olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 411.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Florida'dan Jamaika'ya yardım uçağı düştü: 2 ölü

Yardım taşıyan küçük uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum uygulama...

beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum...
Aracını İl Emmiyet Müdürü'nün üzerine sürdü! Lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Aracını emniyet müdürünün üzerine sürdü, polisler silahlarına sarıldı
Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

Kısmetse Olur'dan ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.