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Antalya'da Alkollü Sürücü Kazada Tehditler Savurdu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, alkollü sürücü bir kaza sonrası polislere ve gazetecilere tehditler savurdu. Kazada 1.50 promil alkollü olduğu tespit edilen kadın sürücüye 6 bin 439 TL ceza kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Antalya'da otomobil ve kamyonet çarpıştı: Alkollü sürücü tehditler savurdu, o anlar kamerada

Kaza sonrası polis ve gazetecilere zor anlar yaşatan sürücü, cep telefonuyla da ekipler ile gazetecilerin görüntüsünü kaydetti

Tehditler savuran kadın sürücü: "Eğer aracım herhangi bir ekranda çıkarsa davacı olurum"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, kapalı kasa bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Otomobili kullanan kadın polislere zor anlar yaşatırken, olayı görüntüleyen gazeteciye tehditler savurdu. Çevredeki bir işyeri kamerasına saniye saniye yansıyan kazada sürücünün 1.50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, akşam saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caddesi üzerinde seyir halinde seyir halinde olan Meryem T.'nin idaresindeki 34 DS 5468 plakalı otomobil ile çevreyolu istikametine gitmekte olan Mustafa Ö.'nün hakimiyetindeki 07 BUN 682 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsü Meryem T.'nin alkol düzeyine dikkat çekti. Yapılan testlerde sürücü Meryem T. 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi.

"Eğer aracım herhangi bir ekranda çıkarsa davacı olurum"

Meryem T., "Siz benim alkolüme takılmış bulunuyorsunuz. Diğer sürücünün hatasını görmüyorsunuz, gidin el freni izlerini görün" diyerek olaya tepki gösterirken, olayı görüntüleyen gazeteciye "Eğer aracım herhangi bir ekranda çıkarsa davacı olurum" dedi. Gazeteci ve polislerin cep telefonuyla videosunu çeken alkollü sürücü "ben davacı olurum. Kişisel haklarımı rencide etmektir bu doğrumu. Siz yayınlayın bakalım" sözleriyle tehditlerine devam etti.

6 bin 439 TL para cezası ve sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu

Polis, Meryem T.'ye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası uyguladı ve sürücü belgesine 6 ay süreyle el koydu. Polis ekipleri, Meryem T'ye ceza makbuzunu ve ehliyetinin 6 ay sonra alınacağına dair evrakları imzalatırken, kadın sürücü bu imzaların neden atıldığını sordu. Polisler, kendisini bilgilendirdi. Olay yerine çağrılan ekipler, Meryem T.'yi otomobilinin başından ayrılmasını sağlamakta zorlandı. Arkadaşları aracını teslim aldıktan sonra, Meryem T., polis merkezine götürüldü.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin yola çıkması ve ardından otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.

Antalya'da Alkollü Sürücü Kazada Tehditler Savurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa

Manavgat Güvenlik Antalya 3-sayfa Güncel Hukuk Kaza

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