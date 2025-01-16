Antalya'da Alkollü Sürücü Kaza Sonrası Şoka Girdi

Kaza sonrası şoka giren sürücüyü araçtan kimse indiremedi

Yaya geçidinde duran aracın tamponuna çarptı, ehliyetin el konulduğu ve alkollü olduğu ortaya çıktı

Ehliyetine daha önce 5 yıllığına el konulan sürücüye, 30 bin TL ceza ve süreye 2 yıl daha eklendi

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da yayaya yol vermek için önünde duran araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü kazanın ardından şoka girdi. Hastaneye kaldırılan ve 1.50 promil alkollü çıkan sürücünün daha önce ehliyetine 5 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi. Sürücüye toplam 30 bin 299 TL ceza kesilirken, ehliyetinin el koyma süresine 2 yıl daha eklendi.

Kaza; Manavgat'ın Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Mesut Ç.'nin kullandığı 07 DDH 87 plakalı otomobil yayalara yol vermek için duran Keziban D.'nin kullandığı 07 NN 951 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda hasar meydana gelmezken, 07 DDH 87 plakalı araç sürücüsü Mesut Ç. sürücü koltuğunda şoka girdi. Araç sürücüsünün araçtan inmemesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi çağrılırken, kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Araçtan indirilemedi

Polis ekipleri ve vatandaşların tüm çabalarına rağmen Mesut Ç. bir türlü araçtan indirilemedi. 112 sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından görevliler tarafından araçtan indirilmek istenen Mesut Ç., basın mensubunun görüntü alması durumunda araçtan inmeyeceğini dile getirdi. Basın mensubunun kamerayı kapatmasının ardından araçtan inen Mesut Ç., sağlık ekibinin yardımıyla ambulansa bindirildi. Araç sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Daha önceden ehliyetine 5 yıl el konulmuş

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın, arkadan gelen otomobilin yayalara yol vermek için duran otomobilin tamponuna dokunmasıyla kazanın meydana geldiği gözlendi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde, şoka girerek hastaneye kaldırılan araç sürücüsü Mesut Ç.'nin ehliyetine daha önce 5 yıllığına el konulduğu öğrenildi. Mesut Ç.'nin hastanede yapılan kontrolde 1.50 promil alkollü olduğu belirlenirken sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, araç sahibine 18 bin 677 TL, 2. Kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine el konulan süre 2 yıl daha uzatıldı. Otomobil ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.