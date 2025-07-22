Antalya'da Alkollü Sürücü Bariyerlere Çarptı

Antalya'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 1.23 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Mevlana üst geçiş girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 BIB 919 plakalı otomobili kullanan Abdullah A., direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Abdullah A.'nın 1.23 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanması nedeniyle cezai işlem uygulandı. - ANTALYA