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Antalya'da alkollü motosiklet sürücüsü trafik kazası geçirdi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından sürücüye para cezası ve ehliyetine el konuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazada yaralanan 2.66 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne 6 bin 440 TL para cezası uygulanırken ehliyetine 6 aylığına el konuldu.

Kaza, Sarılar Mahallesi Sarılar köyü yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Pazaryolu istikametinden Hastane Caddesi istikametine seyir halindeki Salih Özcan'ın kullandığı 07 LHF 85 plakalı motosiklet, Hastane Caddesi yolu üzerinden ara sokağa dönmekte olan Hüseyin Gazi İyidil'in kullandığı 07 YK 249 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından yapılan kontrolde 2.66 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne 6 bin 440 TL para cezası uygulanırken ehliyetine 6 aylığına el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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