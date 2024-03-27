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Antalya'da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 7 yaralı, 12 gözaltı

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Antalya'da hareketli dakikalar... Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 7 yaralı, 12 gözaltı

Sandalyeler taşlar havada uçuştu polis ayırmakta güçlük çekti

Eski işletme sahibi ile yeni işletme sahibi arasında çıktığı iddia edilen tartışmada, tabanca, pompalı tüfek ve bıçaklar konuştu

ANTALYA - Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada silahlar konuştu. İlk belirlemelere göre olayda 7 kişi yaralanırken, 12 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan silahlı çatışma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerindeki bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işletmenin eski sahibi ve yeni sahipleri arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma bir anda büyüdü. Taraflar, tabanca pompalı tüfeklerle birbirlerine kurşun yağdırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralanırken, 12 şüpheli gözaltına alındı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görgü tanığı bir vatandaş, "Alacak verecek meselesi sanırım. 6-7 yaralı gördük. Olay içeride meydana geldi" dedi.

Olay anıysa cep telefonu kamerasına yansıdı. Silahların konuştuğu görüntülerde taraflar arasındaki silahlı çatışma, birbirlerine eşya fırlatmaları, polisin olayı ayırma çabası yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

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