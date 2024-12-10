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Antalya'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası Nuri Karakuş'un hastanede hayatını kaybetmesi olayında şüpheli Mehmet Dönük tutuklandı.

Antalya'da alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonrası Nuri Karakuş'un fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün öğlen saatlerinde Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Mehmet Dönük (20) ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan Nuri Karakuş (48) alacağını konuşmak için gittiği şahsın ikametinin önünde tartışma yaşamış, ardından çıkan kavga sonrası ise fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Nuri Karakuş tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın şüphelisi Mehmet Dönük ise olaydan bir süre sonra devriye gezen polis ekiplerince yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Mehmet Dönük, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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