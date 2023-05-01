Antalya'da akü hırsızı yakalandı
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Antalya'da bir otomobilden akü hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı.
Antalya'da bir otomobilden akü hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı.
Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerinde park halindeki otomobilinden 2 adet akünün çalınması üzerine M.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayı E.S'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Aküler M.K.'ya teslim edilirken, şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa