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Antalya'da akü hırsızı yakalandı

Antalya'da akü hırsızı yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da bir otomobilden akü hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı.

Antalya'da bir otomobilden akü hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı.

Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerinde park halindeki otomobilinden 2 adet akünün çalınması üzerine M.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayı E.S'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Aküler M.K.'ya teslim edilirken, şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Kepez 3. Sayfa Haberler

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