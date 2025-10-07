Antalya'da Akrabalar Arasında Silahlı Tartışma: 2 Yaralı

Antalya'da akrabalar arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Olayda yoldan geçen 2 kişi, tüfekten çıkan saçmalarla hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yeşildere Mahallesi 2870 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde akraba iki grup arasında yolda tehlikeli araç sürme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası taraflardan D.G. yakınlarını da alarak İ.P. ve G.S.'nin yanına geri döndü. Tekrar karşı karşıya gelen taraflar birbirine silah çekerken, akşam saatlerinde başlayan husumet sabah da devam etti. Sabah saatlerinde olayın yaşandığı noktaya tekrar gelen D.G. ve beraberindekiler sokak üzerinde pompalı olarak tabir edilen tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Bu sırada sokakta bulunan Ergüner A. ve işten dönerek sokakta yürümekte olan Doğan K. tüfekten çıkan saçmalarla çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Yoldan geçerken yüzüne saçma isabet etti

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler yüzüne saçma isabet eden yaralılardan Ergüner A.'yı ambulansla hastaneye kaldırırken, karın bölgesinden yaralanan Doğan K. ise olay yerinde hazır bulunan ambulansta ayakta tedavi edildikten sonra ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay sonrası her iki tarafın da yakınları arasında tartışma yaşanırken, polis ekiplerinin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi. Olayı gerçekleştirerek beyaz bir arabayla kaçan D.G., İ.P. ve G.S.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - ANTALYA