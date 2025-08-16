Antalya'da Akaryakıt İstasyonu Yağması: 6 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde akaryakıt istasyonunu yağmaladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Serik ilçesi Dikmen Mahallesi'nde 2 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşen 'nitelikli yağma' olayıyla ilgili Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan uzun süreli kamera incelemeleri sonucu toplam 2'si maskeli 6 kişinin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Olaydan bir gün sonra yapılan eş zamanlı operasyonda K.B., U.T., A.C., O.A., H.T. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 32 fişek ve 53 dolu kartuş ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - ANTALYA