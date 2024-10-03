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Antalya'da Aileler Arasında Arazi Kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili cinayet zanlısı ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı olaya ilişkin cinayet zanlısı ve olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün akşam Yeniköy Mahallesi'nde akraba 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan cinayet zanlısı Ali E. ile birlikte olaya karıştıkları belirlenen 4 akrabası gözaltına alındı.

Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, soruşturma kapsamında Ali E. ve yakınları A.E., H.Y.E., R.E. ile suça sürüklenen çocuk R.A.E.'yi sorgularının ardından sıkı güvenlik önlemi altında Manavgat Adliyesine götürdü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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