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Antalya'da Aile Sağlığı Merkezinde Klima Motoru Çalındı

Antalya'da Aile Sağlığı Merkezinde Klima Motoru Çalındı
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Antalya'nın Serik ilçesindeki Dr. Nadir Tunay Aile Sağlığı Merkezinde bulunan klima dış ünite motoru kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olayı fark eden sağlık merkezi çalışanları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde aile sağlığı merkezinde bulunan klimanın dış ünite motoru çalındı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kökez mahallesinde bulunan 4 nolu Dr. Nadir Tunay Aile Sağlığı Merkezine ait 2 katlı binanın giriş katında bulunan klima dış ünite motorundan bir tanesi kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.

Çalışanların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve parmak izi alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sağlık Merkezi çalışanları sabah geldiklerinde klima çalışmayınca dışarıya baktıklarını ve klimanın motorunun çalındığını gördüklerini aktardılar. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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