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Antalya'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti

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Manavgat ilçesinde Süleyman Öter, eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay, ailevi sebeplerden kaynaklanan bir tartışmanın ardından gerçekleşti.

Karısını av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Süleyman Öter isimli şahıs, tartıştığı eşini av tüfeği ile vurduktan sonra aynı tüfekle intihar etti. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Süleyman Öter ve karısı Gülfer Öter'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, Manavgat Çardak Mahallesi Kaçarlar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Süleyman Öter ve karısı Gülfer Öter arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma sırasında av tüfeğini alan Süleyman Öter, evin avlusunda karısı Gülfer Öter'e 2 el ateş etti. Öter ardından tüfeği kalbine dayayarak tetiğe bastı. İhbar üzerine yeni Antalya-Konya karayolu üzerindeki olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Süleyman Öter ve karısı Gülfer Öter'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Süleyman Öter ve karısı Gülfer Öter'in cenazeleri Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa

Manavgat Antalya

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