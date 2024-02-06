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Antalya'da ahşap yazlıkta çıkan yangın söndürüldü

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Antalya'nın Serik ilçesinde bir ahşap yazlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, sobanın yakılması sonucu bacadan çıktı ve kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü. Yangın sonucunda yazlık evde maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde ahşap yazlığın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Ahşap evde ısınmak için sobanın yakılması sonucu bacada yangın çıktı. Olay sonrası ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, evin ahşap kaplı olması dolayısıyla evde uzun süre soğutma çalışması yaparak yangını söndürdü.

Yangında yazlık evde maddi hasar oluştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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